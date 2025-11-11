投資人將繼續關注周一參院就通過該臨時撥款法案的談判進展。參院多數黨領袖圖恩（John Thune）周一表明將盡快推進該臨時撥款法案的全院表決。待參院最終表決通過這項支應聯邦政府資金到明年1月的撥款法案後，將送交眾院表決。眾議院議長強生（Mike Johnson）已召集眾議員盡快返回華府，他預期可能在本周進行表決。

周一收盤，道瓊指數漲381.53點或0.81%，報47,368.63點。標普500指數漲103.63點或1.54%，報6,832.43點。那斯達克指數漲522.64點或2.27%，報23,527.17點。費城半導體指數漲209.59點或3.02%，報7,156.95點。

標普500指數11大類股，僅公用事業股（跌0.12%）、房地產股（跌0.14%）、必需消費類股（跌0.34%）收黑。政府關門僵局可望很快落幕，給風險偏好帶來提振，輝達等AI牛市領頭羊帶領大盤走高，科技股大漲2.68%，表現最佳，收復了上周重挫4.2%的部分失土。其次為通訊服務類股收漲2.53%、非必需消費類股漲1.49%。

「科技七雄」全漲，蘋果漲0.45%、Alphabet漲4.04%、亞馬遜漲1.63%、特斯拉漲3.66%、Meta漲1.62%。全球身價最高的輝達大漲5.79%。微軟收漲1.9%，結束在AI泡沫化陰霾籠罩下連跌八天、創下2011年以來最長紀錄的低迷走勢。

上周引爆這波AI股賣壓的大數據分析公司Palantir大漲8.8%。

小型股羅素2000指數上漲0.9%。

費城半導體指數成分股普遍上漲，Coherent漲7.90%，表現最佳；其次為美光漲6.46%和輝達。

台股ADR方面，台積電漲8.77美元或3.06%，收在295.27美元，換算台股價格為1831.15元。聯電漲0.27%、日月光漲1.05%、中華電信漲0.21%、鴻海漲3.23%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數大漲2.25%。

標普500指數上漲與下跌股數比為1.7：1。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計179億股，過去20日均量為208億股。