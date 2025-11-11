公視第7屆董監事3年任期已在今年5月19日屆滿，但文化部到現在至今仍未提出新名單，拖了11個月，挨轟是「有計畫的政治擺爛」。對此，國民黨立委羅智強已經提出修法，希望防止耍無賴的小人，「文化部別想擺爛」。

立法院國民黨團10月30日舉行記者會，批評行政院、文化部踐踏法律，拖延公廣集團董監事提名超過10個月，是「有計畫的政治擺爛」，惡意癱瘓屬於全體國民的公共媒體。

立委羅智強今（11）日針對此事在臉書發文，控訴文化部仗著民進黨上次修《公視法》時加入的延任條款，可讓第7屆董事繼續延任，拖了11個月還提不出新任董事名單，而提不出名單的理由是「專業人士不想於審查被羞辱，所以紛紛婉拒提名。」

羅智強怒斥，事實是符合資格的專業公正人士所在多有，但如同提名大法官、NCC委員一樣，民進黨只想提順從黨意的自己人，又擔心提出後難以通過審查，就乾脆擺爛不提，就可繼續把持一年預算近30億元的公廣集團。

羅智強指出，能讓文化部擺爛的最大靠山，就是公視法第16條的延任條款「任期屆滿未及改聘時，延長其職務至新聘董事就任時為止」。現在的董事是在民進黨國會多數時通過的自己人，他猜測民進黨的心態是「與其提新的自己人被否決，不如讓舊的自己人延任，就算違法，有延任的帝王條款在，你奈我何？」

羅智強認為，《公視法》延任條款的本意，是擔心提名新董事後審查延宕，造成董事會癱瘓，才讓原董事延任，如今卻變成文化部擺爛不提名的最大靠山。因此他已提出修法，「如果公視董監事是因為文化部沒有提出名單而無法在滿聘前成立，則公視董監事不得延任。既然無法以君子之心度民進黨小人之腹，那就只有刪除延任，才能防耍無賴的小人。」