美國聯邦政府關門有解，刺激美股大漲，台積電ADR勁揚逾3%，台股今（11日）以28031.54點開出，隨後上漲超過300點，權值股台積電漲20元，觸及1495元，聯發科漲10元，觸及1260元，鴻海漲2元，觸及251.5元。

美國政府歷經史上最長的40天關門後，國會終於邁出打破僵局的關鍵一步，參議院通過投票，推動一項可暫時為聯邦政府提供資金至2026年1月30日的臨時撥款法案。

此事激勵美股大漲，周四皆收紅，道瓊工業指數上漲0.81%，那斯達克指數也出現2.27%的漲幅，標普500指數勁揚1.54%，費城半導體指數強漲3.02%，台積電ADR大漲8.77美元（或3.06%）至295.27美元，輝達大漲5.79%至199.05美元，超微AMD也同步上漲4.47%至243.98美元。

台股昨日（11日）上漲218.1點，收在27869.51點，成交值4894.49億元。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計買超8.55億元。自營商買超37.06億元，投信買超24.4億元，外資及陸資賣超52.91億元。

針對台股後市，第一金投顧董事長黃詣庭說，10日台股反彈站上月線27,745點且收紅K棒，短線跌破壓力得到舒緩，本周法說會行情、美國結束關門進度為影響盤勢兩大關鍵，研判指數將於27,500點至28,300點間高檔震盪。

上周每個交易日當碰到28,500點皆遇到賣壓，11月要突破最大關鍵在於19日輝達將財報公布，屆時釋出正面訊息且股價上揚將有望可帶動台股再創新高。