氣象署持續發布鳳凰海上、陸上颱風警報，天氣風險公司分析師吳聖宇今表示，鳳凰颱風轉彎後路徑彎度增加、移動速度加快，登陸點也往南調整，可能落在高屏地區，暴風圈接觸南部沿岸的時間提前；若颱風如預測在高屏登陸並穿越陸地，台南以北地區受颱風直接影響的程度可能降低。

吳聖宇今（11）日於臉書發文指出，受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風交會影響，東半部外海出現大片層狀降雨回波，加上迎風面地形抬升，造成宜蘭南澳、大同、冬山等地累積雨量200至300毫米，南澳西帽山最高達330毫米，接近24小時350毫米的大豪雨等級，但目前降雨以地形性層狀降雨為主，尚未出現伴隨閃電的對流胞，因此短時強降雨尚不明顯。

吳聖宇表示，預報顯示今白天東北部海面的共伴鋒面型態將更加明顯，大台北東側、宜蘭至花蓮一帶仍有較高累積雨量，提醒民眾白天要特別注意；此外，吳聖宇指出，鳳凰颱風轉彎後的路徑彎度增加，登陸點一路往南調整，移動速度也逐漸加快，中心登陸時間逐漸提前到明（12）日傍晚之前，甚至可能在明下午登陸。

吳聖宇指出，目前登陸地點預測可能在高屏地區，若颱風如預測在高屏一帶登陸並穿越陸地再出海，台南以北地區受颱風直接影響的程度將明顯降低，提醒今仍是觀察期，建議民眾持續關注颱風預報變化，留意降雨及強風可能帶來的影響。