永豐期貨指出，台股週一上漲218.1點，收在27869.51點，成交量5018.41億元。台指期上漲295點至28016點，正價差為146.49點。籌碼面部分，三大法人買超8.55億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少246口至-8223口，其中外資淨空單減少231口至-30589口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加1571口至14897口。

永豐期貨表示，美國政府即將開門的消息帶動市場情緒回溫，週一盤中電子權值股走強，指數一度攻高，但尾盤再度出現近期反覆出現的騙空格局，現貨被刻意壓低，期貨仍維持正價差，顯示多方主力並未真正撤退，而是在拉高後透過壓盤製造技術面疑慮，以利洗盤。騙空騙到27900都沒站穩，台指期差一點沒站穩兩萬八，顯示上檔獲利盤壓力仍在，市場信心雖強但短線漲多後追價力道明顯轉弱。

從盤勢結構來看，這種尾盤壓回而期貨不跌反漲的現象，在強勢多頭中常見，屬於多頭整理而非反轉訊號。若要假戲真做，必須具備基本面或消息面下跌理由，例如上週市場對美國政府關門焦慮擴大與鮑爾釋放鷹派談話，導致夜盤急殺，但本週隨著美國政府確定開門，該下跌理由已消失，因此即便技術面短線漲多、指數有回檔壓力，回檔幅度預料有限。

從上週五夜盤低點到週一高點約800點的漲幅已充分反映利空出盡的反彈力道，接下來多頭若要延續，需待美國政府正式開門以及輝達財報表現；反之若美股再度受聯準會鷹派言論拖累，則需提防短線修正。此刻多頭主導權仍在，尾盤壓低多屬試探性動作，實質趨勢未變。