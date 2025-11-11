外資最新報告指出，蘋果未來三年將持續推動產品外型革新，預計2025年推出超薄新機、2026年問世首款折疊iPhone，2027年則迎來「第20代iPhone」。法人認為，連續三年的設計變革將刺激終端需求，推升供應鏈單機含金量，並使主要技術供應商重新取得訂單分配優勢。

報告指出，目前多數蘋果供應鏈個股股價仍低於過去三年平均本益比，評價具吸引力。法人看好技術領先的供應商將成為最大受益者，因品牌客戶更仰賴其開發符合新外型需求的關鍵零組件。報告並特別看好鉸鏈產業，認為折疊手機時代將帶來全新零組件需求，鉸鏈單價與毛利率均高於筆電用產品，且終端市場需求強勁。預期自2026年起，相關供應商將從筆電、TWS耳機鉸鏈進一步擴展至智慧手機應用。

外資點名看好鴻海（2317）、富士康工業互聯（FII）、比亞迪電子（BYDE）、大立光（3008）、瑞聲科技（AAC）、台積電（2330）、日月光投控（3711）、臻鼎-KY（4958）與台燿（6274）等主要供應鏈夥伴，預期這些廠商的技術實力與產能將直接受惠於新產品週期的啟動。

報告顯示，2025年第三季全球折疊手機出貨量達800萬支，季增144%、年增22%，滲透率達2.5%，高於2024年的1.5%，顯示折疊機市場持續升溫。外資預估，折疊iPhone在2026年、2027年的出貨量將分別達1,100萬與2,700萬支，滲透率約為4%與11%；若以樂觀情境推算，出貨量可達3,500萬與6,600萬支，滲透率進一步提升至14%與26%，約占新機出貨的一半。法人指出，2017年iPhone X推出全螢幕設計時，在同代機種中市占率高達51%，可見外觀創新對換機潮的推動力，而折疊iPhone有望重演當年盛況。

報告並指出，折疊手機具備多項優勢，包括更大螢幕可同時運行多款應用程式、更方便收納攜帶、提供雙螢幕互動與全新使用情境，亦可做為自拍或視訊支架，符合高階市場需求。2025年第三季全球折疊手機平均售價（ASP）達1,393美元，季增14%、年增12%，顯示消費者偏好高階機型。三星以60%市占率居首，ASP為1,511美元；華為市占19%、ASP為1,400美元；聯想市占7%、ASP為910美元；OPPO市占1%、ASP為1,196美元。

外資認為，儘管市場對智慧手機需求仍存疑慮，蘋果供應鏈多數個股股價處於歷史低檔，但新外型推出可望啟動新一輪換機週期，帶動終端需求回升。技術領先廠商將重新取得訂單分配，並受惠於單機含金量提升。報告指出，鴻海在2017年iPhone X推出期間，本益比一度達20倍高點，此次蘋果再度啟動外觀革新，有望為供應鏈基本面帶來新一輪強化，推動評價重估，成為中長期布局的重要契機。