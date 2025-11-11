Don’t ever let Nick Kurtz borrow a baseball ⚾



大聯盟公布2025年度最佳新人，22歲的運動家一壘手克爾茲（Nick Kurtz）全票當選美聯新人王。克爾茲今年7月例行賽演出單場「6支6」「4響炮」史詩級表現，他出賽117場36轟86打點，打擊率0.290、攻擊指數1.002，標準化攻擊指數高達173其實和大谷翔平差不多了（大谷179國聯最高）。

克爾茲是左打，身高196公分、體重108公斤的彪形大漢，他去年加入運動家小聯盟，從1A迅速升到3A，期間不斷地痛打投手（打擊率0.344、攻擊指數1.152）。今年4月升上大聯盟，結果大聯盟的投手對他而言還是太弱了，特別是他對右投的長打率高達0.714。

美聯新人王的入圍者還有紅襪外野手安森尼（Roman Anthony）、運動家游擊手威爾森（Jacob Wilson）。威爾森本季打擊率0.311，長時間威脅到賈吉的打擊王，最後沒追上仍然留下漂亮的成績，獲得23/30張第2名選票。

勇士捕手鮑德溫。（美聯社資料照）

勇士捕手鮑德溫（Drake Baldwin）獲選國聯新人王，鮑德溫原本預計在8月升上大聯盟，結果勇士直接把他放進開季名單，他以19轟80打點、打擊率0.274、攻擊指數0.810的佳績回報球隊。

國聯新人王入圍者還有釀酒人三壘手杜賓（Caleb Durbin）、小熊投手霍頓（Cade Horton）。鮑德溫獲得21/30張第1名選票，剩餘9張第1名選票皆投給霍頓。鮑德溫是暌違15年的捕手新人王，前一位是2010年的巨人名捕波西（Buster Posey）。