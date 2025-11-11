「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，死因疑與大馬歌手黃明志有關，目前警方朝「謀殺案」偵辦，黃明志昨(10日)透過律師表示對於捲入命案，坦言感到相當無辜，正當輿論一面倒時，新加坡直播天王「賣魚哥」王雷逆風發聲力挺黃明志，公開對外界喊話：「你們沒有吸毒的朋友嗎」。

王雷近來開直播提及謝侑芯命案，他表示警方還沒對外說明案情，甚至還沒定罪，媒體卻一直報導黃明志殺人、吃藥，內容說的煞有其事，無疑是在洗腦民眾，接著強調即便黃明志吸毒，也會站在他那一邊，「你們沒有吸毒的朋友嗎？我有很多吸毒的朋友，因為他衰，他是藝人，若他不是當紅藝人，根本不會有人在意他吸毒」。

王雷強調黃明志不可能笨到在正紅階段，犯下殺人的罪行，強調要等警方釐清案情，才能公開討論這件事，他表示人非聖賢，難免都會犯錯，若只是單論吸毒一事，以站在朋友的立場而言，只要對方需要幫助，肯定會挺身而出。

黃明志委任律師鄭清豐昨(10日)趕赴警局了解狀況，他表示警方基於案件調查未完整，才會再度申請延扣黃明志，預計到本周四(13日)為止，至於黃明志目前身心狀況良好，暫時沒有對任何事情進行投訴，只有強調對於捲入命案，感到相當無辜。

黃明志將被延扣到周四。（圖／中時資料照）

