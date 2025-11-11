高雄市前鎮區鄭和南路一棟15樓大樓昨(10日)晚間9時半突然竄出大火煙，消防隊緊急疏散上百名居民至樓下避難，警方發現，起火原因竟然是一位住9樓的19歲男子與女友起口角，一怒下點火燒女友衣櫥，險釀成大禍，目前正在調查偵訊該名男子。

消防局指出，昨晚警消獲報抵達時，發現起火點位於9樓，現場冒出大量濃煙，消防員立即布線灌救並逐層確認有無受困人員。經全力撲救後，於22時01分將火勢完全撲滅，未波及其他樓層。

火勢撲滅後，警方清查現場，在大樓旁見到發現一名男子行神色緊張鬼祟，上前盤查後欲言又止，經確認他為9樓住戶，經帶回派出所釐清，該名男子坦承9樓是女友住處，但因不滿女友要跟他分手，兩人在電話中爭吵，他一怒下，才在女友房內以打火機燒衣櫥，全案已經依照公共危險罪來移送法辦。

由於大樓住戶多、夜間濃煙影響嚴重，消防人員協助居民疏散下樓，警方也封鎖周邊道路維持秩序，目前全案正在進一步調查。