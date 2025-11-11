雲品公布2025年10月自結合併營收2.08億元，月增達42.98％、年增10.39％，為近8月高、站上今年次高，累計前10月合併營收19.5億元、年增0.28％，重返成長軌道、改寫同期新高。

雲品指出，10月受惠連假效應與秋季觀光活動助攻，旗下飯店業績表現亮眼。日月潭地區適逢「2025日月潭花火音樂嘉年華」，吸引大量遊客湧入，推升日月潭雲品溫泉酒店住房表現。台北君品酒店亦受惠連假及萬聖節檔期，住房與餐飲表現均繳穩定成績。

展望後市，雲品看好年底至春節的旅遊與餐飲消費熱潮。受惠2025年ITF台北國際旅展買氣加持及第四季為日月潭雲品住房旺季，加上年底台北大型展覽與企業活動需求回升，對台北君品住房有所助益，且普發萬元政策可望進一步刺激消費，期盼營運受惠政策利多。

雲品表示，邁入第四季後，隨著婚宴、尾牙與外燴訂單陸續入帳，加上年底企業活動回溫明顯，挹注成長動能，看好營運表現有望續創佳績。從目前訂單能見度觀察，預期2025年全年營收表現可望穩健攀升。

此外，雖然2026年農曆春節較往年延後至2月中，但雲品旗下館內外的除夕圍爐宴銷售已提前啟動，市場反應熱烈。台北君品館內「頤宮中餐廳」與宴會廳「亮」的除夕檔期訂位已達75%。

而館外據點如「君品Collection」代管的茹曦酒店Sunny Buffet與宴會廳、新莊頤品大飯店、皇家薇庭、蘭克斯特、台中市役所、亞果薈的圍爐宴訂位持續熱銷中，其中1915荷造場與芃卓已全數完售。

雲品表示，集團將以多據點可轉單的聯合行銷優勢，持續接單銷售，預期圍爐宴將有望於除夕前2個月完成全檔期銷售，期待能推升2026年首季業績表現。