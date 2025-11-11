分析師指出，台灣10月出口年增率轉正，顯示外需回溫動能持續；台積電營收亦再創歷史新高，半導體族群基本面支撐強勁。整體而言，年底前在資金面與基本面支撐下，台股有望維持高檔震盪盤堅格局，伺機挑戰波段高點。

盤面上，台積電開高，多空在1490處展開攻防；DRAM漲勢hold不住，鈺創(5351)急拉鎖漲停45.75元、旺宏(2337)10月營收亮眼，股價強漲逾7%、南亞科(2408)、群聯(8299)、華邦(2344)1.5~6.6%不等；台塑集團續強，台塑四寶紛紛揚升，漲幅在3~5.6%不等。

分析師指出，隨著美國政府有望結束關門僵局，聯準會(Fed)官員近期釋出偏鴿言論，市場對短期流動性緊縮的憂慮明顯降溫。投資人目光聚焦於本週即將公布的CPI與PPI數據，這將成為12月利率決策的關鍵依據。

據FedWatch工具，目前市場預期12月降息機率達63.5%。市場預期，聯準會將延續寬鬆步調，並可能同步結束量化緊縮(QT)政策。屆時，資金動能有望重新啟動，為風險資產帶來新一波行情。

儘管外資期貨空單仍高於3萬口，顯示短線偏空氛圍未散，但台股上週經過技術性回檔後，成功修正與均線的乖離，分析師認為，指數有望重新站回各期均線之上，技術面轉趨穩健。

分析師指出，台股逢回不妨考慮以業績題材族群為布局首選，聚焦：AI概念股、半導體先進製程相關、材料升級或替代概念股、PCB族群、電力能源相關、成衣製鞋及內需消費等。