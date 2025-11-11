興櫃股王鴻勁精密（7769）將於明（12）日起，一連三天展開競拍投標，每股投標底標價格為1,196元，並擬以1,495元展開公開承銷，於27日以每股1,495元掛牌上市，預料將成為台股千金股新成員。以10日興櫃收盤價2,415元計算，若抽中一張新股，帳面潛在獲利可達92萬元，報酬率約61.5%。

鴻勁精密宣布，配合上市前公開承銷，對外競價拍賣13,198張，競拍底價1,196元，暫定承銷價1,495元。競拍時間為11月12日至14日，11月18日開標；11月17日至19日辦理公開申購，11月21日抽籤，預計11月27日掛牌。

鴻勁是興櫃股王，總部位於台中，長期專注於一站式半導體測試方案，AI與HPC（高效能運算）需求持續擴張，測試領域需求量持續上升，近期鴻勁也因此受到更多關注。

截至第三季，鴻勁員工總數約630人，研發人力占比五成，顯示研發仍是主要投入方向。第三季出貨量超過580台，產能充足，並於美國、中國及德國設有子公司與代理商，提供在地化服務。

目前FT／SLT產品貢獻營收逾八成，其中九成以上機台搭載ATC系統。以產品結構來看，測試分選機占42%、ATC系統33%、水冷板23%，高階設備比重提升帶動平均售價上揚。目前公司AI／HPC相關客戶占營收比重約七成，訂單維持穩定。

財報顯示，鴻勁前三季合併營收達209.95億元，營業利益109.42億元，稅後純益86.5億元，每股純益53.54元。10月單月營收29.21億元、年增95%，累計前十月營收239.16億元、年增127%，營運動能強勁。

目前鴻勁全球裝機量已達2萬至3萬台，擁有完整FAE團隊支援客戶量產。終端市場以美國占55%居首，其次為中國22%、台灣14%、東南亞與日韓8%、歐洲1%。公司計畫明年完成海外設廠效益評估，並依稅制與市場情況決定設廠地點。

未來展望上，鴻勁表示， AI GPU需求持續延燒至明年，ASIC晶片需求將接續成為成長主力，公司已啟動第四廠擴建計畫，預計2027年完工投產，屆時整體產能將再擴大一倍。

市場法人看好，台股仍為數不多的先進製程設備廠商中，鴻勁續受惠客戶強勁需求，未來兩季訂單能見度已確認滿載，第三季產能也是很明確，因此明年上半年市場能見度非常高，不僅今年營運可望雙雙成長，未來將持續轉化為推升營運動能。