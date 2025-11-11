鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象專家賈新興今指出，颱風接近澎湖海域時因環境不利，強度會快速減弱，但今晚7級暴風圈仍可能觸及高屏沿海，並有機率在明（12日）深夜11點至周四（13日）凌晨1點，自嘉南交界一帶登陸，宜花東及屏東山區降雨明顯，北北基地區也須留意局部強降雨；預估嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣等6縣市可能達停班課標準，但是否放假仍以地方政府宣布為主。

賈新興今（11）日向《中時新聞網》表示，鳳凰颱風接近台灣澎湖海域時，由於整體環境不利，其強度有快速減弱趨勢，預估7級暴風圈將於今晚深夜觸及高屏一帶，澎湖群島也需留意強陣風及短時豪雨發生的機率。

賈新興指出，鳳凰颱風有機率在明（12日）深夜11點至周四（13日）凌晨1點，自嘉南交界一帶登陸，登陸後強度將迅速減弱，降雨熱區以宜花東及屏東山區為主，其次為北北基地區。

賈新興也預估，嘉義以南可能達停班課標準，包括嘉義縣、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等6縣市，但是否放假仍以地方政府宣布為主。

氣象署預報員朱美霖說，目前颱風暴風圈逐漸進入台灣近海，陸上警戒範圍涵蓋台南、高雄、屏東、台東及恆春半島，未來可能擴及嘉義，海上警戒範圍包括台灣海峽、東南部海面、巴士海峽及東沙島海面；預估颱風明日接近西南部陸地，尤其午後至傍晚有登陸南部的機會，影響台灣期間強度以輕颱為主，之後從東北出海可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋。