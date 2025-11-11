富邦金各子公司獲利表現如下：

富邦人壽10月稅後淨利為123.5億元，年增達114%，獲利創下歷年10月同期新高；累計前10月稅後淨利602.0億元。10月主要投資收益來源係利息收入、國內外股票及基金資本利得、基金配息收入。股市方面，多國股市於10月份續創新高，台股加權指數於10月也續創新高，台股部位實現部分資本利得。債市方面，美國聯準會10月如預期降息一碼，公債長率呈現震盪整理，富邦人壽持續做好債券配置與資金管理，以能穩定提升未來經常性收益為目標。

匯市方面，在美國政府關門、數據揭露較缺乏下，美國聯準會後續降息態度轉趨保守，10月美元兌台幣升值0.92%，有助壽險公司持續累積外匯價格變動準備金。富邦人壽後續仍將持續監控市場，動態調整避險部位，以妥善管理匯兌損益。

富邦人壽個體累計前10月初年度保費收入(First Year Premium)達972億元，總保費收入(Total Premium)達3,044億元，均較去年同期成長5%，預估皆排名業界第二。單10月初年度保費86億元，總保費收入275億元，預估排名業界第二。富邦人壽指出，持續強化分期繳商品銷售，累計前10月初年度等價保費收入(FYPE)達452億元，較去年同期成長7%，預估排名業界第二。

台北富邦銀行10月稅後淨利32.3億元，因核心業務維持穩健，單月獲利年增46%，為歷年10月新高。累計前10月稅後淨利324.1億元，年增19%，已超越去年整年獲利，續創歷史新高。累計前10月營收較去年同期年增13%，其中利息淨收益受惠存放款規模成長及淨利差提升，較去年同期年增12%，手續費淨收益因財富管理及信用卡收益穩定成長，較去年同期年增14%。截至10月底逾放比率為0.13%，備抵呆帳覆蓋率為1024%，維持良好資產品質。

富邦產險10月稅後淨利5.8億元，累計前10月稅後淨利56.9億元，年增63%，各項業務穩健發展，帶動獲利持續提升。10月整體簽單保費52.4億元，其中，工程險及傷健險表現優異，單月簽單保費較去年同期分別成長18%及14%；車險業務亦展現穩健動能，成長幅度超越市場整體水準。累計前10月簽單保費收入581.1億元，較去年同期成長4%，簽單市佔率24.1%，持續位居市場領先地位。

富邦證券10月稅後淨利10.3億元，受惠於台股交投熱絡及指數強勢走升，單月日均成交值逼近6,800億元，指數上漲2,413點，推升經紀業務、財富管理及金融資產部位收入同步成長，單月獲利連五月突破10億元，創下單10月新高紀錄。累計前10月稅後淨利達86.6億元，亦創歷年同期新高，實現單月、累月雙創新高的亮眼成績。