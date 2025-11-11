瑞士一直在爭取與川普達成一份新的貿易協定，降低川普在8月對瑞士進口商品課徵的39%關稅，該稅率也是美國重新設定全球貿易當中，開徵的最高關稅之一。

川普表示：「我們正在努力達成一項協定，讓他們的關稅降低一些」。「我還沒有設定任何數字，但我們會努力幫助瑞士」

川普承認，美國對瑞士進行了嚴厲打擊。但他也表示，華盛頓與瑞士是好盟友，希望瑞士取得成功。

瑞士政府在周一拒絕提出評論。此前彭博(Bloomberg)報導指出，瑞士即將與美國達成協議，華盛頓將把瑞士輸美商品的關稅降至15%。

瑞士經濟部發言人說：「談判正在進行中，我們不會進一步評論」。

彭博援引匿名消息人士的話指出，雙方可能在未來兩週內達成協定，但目前尚未敲定協定。

美方在8月對瑞士商品加徵39%關稅，威脅到瑞士公司的出口，因為美國是瑞士鐘錶、工具機，和巧克力等商品的最大市場之一。