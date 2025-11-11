Brandon Ingram threw his drink after the Raptors got a delay-of-game call and it exploded all over Scottie 😂 pic.twitter.com/usHPQxrFEi — TSN (@TSN_Sports) November 9, 2025

暴龍前鋒英格拉姆（Brandon Ingram）因為投擲水瓶遭到聯盟罰款2.5萬美元（新台幣77.5萬）。上周對戰七六人的第3節，英格拉姆在板凳區發脾氣，用力把手裡的礦泉水瓶砸向地板，水瓶反彈打到旁邊觀眾的臉上，灑出很多水，比賽為此暫停數分鐘。

第3節剩餘6分多鐘時，英格拉姆中距離急停跳投得手，落後縮小到兩分，但是七六人前鋒沃特福德（Trendon Watford）隨即切入得分，英格拉姆在防守時犯規。回到板凳區的英格拉姆非常懊惱，因此才丟了水瓶。

現場工作人員清理地板導致比賽延誤，暴龍為此多吞1個技術犯規，馬克西（Tyrese Maxey）罰進技術犯規的罰球，沃特福德也罰進小帳加1，讓七六人這波進攻升級為「4分打」。

終場七六人130比120獲勝。英格拉姆拿到21分8籃板5助攻，沃特福德更加神勇豪取20分17籃板10助攻，生涯首度締造「大三元」。