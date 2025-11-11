國軍後備指揮部一名上尉政戰官阿賢（化名）在臉書指控，上校阿龍（化名）曾包庇霸凌和性騷的學員，還多次寫出阿龍全名，怒譙「垃圾」、「政戰賤畜」等。檢方依加重誹謗罪和侮辱上官罪起訴阿賢，不過，法院審理時，阿龍當庭撤回告訴，由於罪名均為「告訴乃論」，依法諭知不受理。

判決指出，阿賢原是苗栗後備指揮部建功營區的上尉政戰官，於2024年6月27日退伍。他於同年2月20日前不詳時日，在臉書發文怒嗆上校阿龍，「政戰賤畜就沒一個敢叫嗎…你們這些垃圾都欺軟怕硬」、「X上校！把你的狗帶出來戰」、「這個垃圾當初在政戰學校轉軍官時就喜歡霸凌同學，對同學做人身攻擊，性騷擾女同學，多次跟隊職幹部反應隊長反過來質疑我不實指控，直到我拿出證據才不了了之」、「政戰幹部大部分都垃圾」、「你德不配位，爛！」等言論。

阿賢文中指出，上官阿龍於2017年間擔任官轉服政戰專業軍官班的學員生中隊長時，曾包庇霸凌、性騷擾行徑的學員。由於內文多次提到阿龍的全名，檢方認阿賢此舉足以損害名譽，依刑法第310條第2項加重誹謗及陸海空軍刑法第52條第2項之侮辱上官罪嫌起訴。

台中地院審理，被告阿賢涉犯加重誹謗及侮辱上官等罪嫌，2罪均屬於「告訴乃論」，而告訴人阿龍當庭表示撤回告訴，因此本案得不經言詞辯論，依法諭知不受理；可上訴。