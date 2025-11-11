高雄市前鎮區鄭和南路一棟15樓大樓10日晚間驚傳火警，19歲鄭姓男子因與女友分手情緒失控，竟點燃女友衣櫃裡的衣物洩憤，不料火勢迅速延燒屋內家具與裝潢，大火與濃煙竄出引發上百名住戶驚慌逃生，所幸無人傷亡。警方獲報後趕抵現場，當場查出縱火為人為因素，將鄭男依《刑法》公共危險罪逮捕移送高雄地檢署偵辦。

警方指出，當晚9時30分接獲報案稱前鎮區鄭和南路某15樓大樓冒出濃煙，消防局立即出動14車、44人前往灌救。警消抵達時，確認起火點位於9樓，現場火勢猛烈並冒出大量黑煙，消防員布線搶救、逐層搜索確認無人受困，於22時01分完全撲滅，未波及其他樓層。

現場處理時，一名年約19歲的鄭姓男子主動表示自己是9樓住戶，且屋內還有人。警方上前盤查時，他神情緊張、語帶閃爍，經追問後坦承自己放火點燃衣櫃中女友衣物，導致整間房陷入火海，火勢迅猛造成屋內家具、電器與裝潢幾乎全毀，濃煙灌滿走廊造成多戶住戶驚慌逃生，房東趕到現場看到滿屋焦黑嘆道「真是倒楣」。

警方將鄭男帶回警局偵訊，鄭男坦承，該屋是由同居女友承租，因女友要與他分手，已離家3天未歸，電話中又產生爭執，所以才情緒激動放火洩憤，女友稍後接獲通知也到警局接受訊問，確認鄭男說法。

警方表示，鄭男雖未造成住戶傷亡，但其縱火行為已危及整棟大樓公共安全，屬重大公共危險，全案依《刑法》公共危險罪，移送高雄地檢署偵辦，並由消防局火場調查核實嫌犯說詞。