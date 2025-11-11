8地區明晨達停班課標準！ 鳳凰最新風雨預報出爐 @ChinaTimes ​

鳳凰颱風持續逼近台灣，氣象署預估颱風強度將持續減弱，暴風圈也有縮小趨勢，並持續向北北東轉東北移動，根據最新風雨預報，新北市濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、連江縣、澎湖縣及台東縣山區等8地區，風力或雨量已達停班停課標準。

根據氣象署最新風雨預報，明（12）日凌晨0時至6時，部分地區風力將達停班停課標準，包括新北市濱海鄉鎮9〜10轉8〜9級風、苗栗縣濱海鄉鎮9〜10轉8〜9級風、台中市濱海鄉鎮9〜10級風、彰化縣濱海鄉鎮9〜10級風、雲林縣濱海鄉鎮9〜10級風、連江縣9〜10級風、澎湖縣10〜11級風。

至於雨量部分，今天下午2時至明天下午2時，台東縣山區累積雨量預估達200至340毫米，已達停班課標準。

氣象署公布最新風雨預報。（圖／翻攝自氣象署）

依《天然災害停止上班及上課作業辦法》，颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，如平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或24小時累積雨量預測達山區200毫米、平地350毫米，且已致災或有致災之虞，即達停班停課標準。但實際是否停班停課，仍須由各縣市政府自行宣布。

氣象署表示，鳳凰目前以每小時12公里速度向北北東轉東北進行，過去3小時強度稍減弱且暴風圈略為縮小，暴風圈正逐漸進入台灣南方近海，對台南、高雄、屏東、台東、恆春半島構成威脅，提醒要嚴加戒備。