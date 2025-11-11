測試介面暨設備廠旺矽(6223)報喜，不單第三季單季EPS以9.3元創高，累計前三季獲利更賺逾二個股本，但亮麗的財報仍擋不住獲利了結賣壓，在早盤反攻2,000元關卡失利後，賣壓傾巢而出，直接將旺矽股價殺落跌停，就連同列探針卡三雄的精測（6510）、穎崴（6515）也受累，股價由紅翻黑，聯手宣布控針卡三雄神話暫告一段落。

受惠於AI與HPC趨勢，探針卡龍頭廠旺矽第三季EPS 9.3元，與前三季EPS 23.65元同締新猷，市場看好旺矽今年營收仍將維持雙位數的年增，大啖三個股本獲利在望。

市場看好基本面續揚，有助於旺矽重新站穩2,000元關卡，不料希望落空，旺矽早盤僅稍稍觸及2,000元關卡即走弱，致失望性賣壓湧現，股價直接殺落跌停，五日線、月線全告失守，2,000元俱樂部獨留穎崴苦守。

受到旺矽走弱影響，穎崴回測2,000元整數關卡壓力也增大，跌幅也隨之持續放大，上午十時過後，跌幅更一度擴大至逾7％。