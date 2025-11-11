統一企業日前推出「翻轉布丁」引爆話題，但因為限量的關係，不少民眾連跑好幾家門市還是買不到，引發民怨，今（11）日起全台「限量加碼」開賣；7-ELEVEn 門巿告知《中時新聞網》，翻轉布丁上一波準備的量太少，被大家罵翻，這次官方雖然也說有限量，但目前還沒收到實際限制的數量，應該能滿足民眾嘗鮮需求。

7-ELEVEn於10月13日限時販售「翻轉布丁」，全台限量52萬顆，還沒開賣就在超商群組掀起預購潮，雖然成功引起話題，但多數民眾連跑多間門市都買不到，網路上有人開價三個1000元收購也買不到，最終引爆民怨。

7-ELEVEn昨日在Threads、IG宣布，因為有太多民眾敲碗想嘗鮮，翻轉布丁11日起再度上市，全台都會限量加碼販售，不過網友質疑「看得到吃不到」、「又是限量，這次到底有多少個」、「完全沒在架上看過，超爛」、「當初說做不出來，現在做出來了又狂搞飢餓行銷」、「能不能限制不准群組預購，根本買不到好嗎？」

7-ELEVEn 門巿透露，翻轉布丁當初還沒上市就爆紅，馬上就被預購搶光，很多人跑了好幾間店卻白跑一趟，直言「量真的太少，反而被罵翻」，這次雖然官方也說是限量加碼，但實際上內部沒有告知限制多少量，有了上次的經驗，這次應該會準備充足，讓大家都有機會嘗鮮。

門巿人員說，雖然翻轉布丁是今日開賣，但每間門市實際進貨的時間不同，有些門市較晚到貨，也許明天才會放到架上販售。