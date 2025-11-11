立委王世堅被點名是代表民進黨參選2026台北市長可能人選，但王世堅日前稱，台北市長蔣萬安有95％機會連任，而自己是白色恐怖受難者家屬，若輸給蔣家後代太難看，並點名行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰參選才是真的「大咖」。藍委賴士葆11日認為，王世堅此舉是吃卓榮泰豆腐，將卓推出去當炮灰。卓榮泰則說，自己不會是炮灰，也不是豆腐。

立法院院會11日續邀卓榮泰率部會首長進行施政總質詢。卓榮泰於備詢前接受媒體訪問，針對被王世堅推薦適合代表綠營參選台北市長一事，卓榮泰回應，首都市長是非常重要工作，一定要跟中央充分配合，「我跟所有國人一樣，每4年都會去選一次台北市長」。

而藍委賴士葆於質詢時則表示，自己看見卓榮泰俏皮地說「4年都會去選一次台北市長」，但他認為卓是被王世堅吃豆腐，因為王另一句話是指蔣萬安95％會連任，言下之意就是推薦鄭麗君、卓榮泰當炮灰。卓榮泰回應，「這要問王委員本身意見，你不要問我，我怎麼知道？」

賴士葆追問，是否同意王世堅是在吃豆腐，畢竟王稱蔣萬安95％連任當選。卓榮泰強調，「王委員的意思要問他，問我的話，我不會是炮灰，我也不會是豆腐。」

眼見卓榮泰不想正面回覆，賴士葆說，替被吃豆腐的卓榮泰感到難過，一個行政院長被吃豆腐。