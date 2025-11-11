華邦電關禁閉至下周一(11月17日)，量能縮小，但股價持續攀高，周一再衝漲3.44%至66.1元，持續改寫25年新高價。三大法人操作上，外資連續六天買超3.36萬張，自營商也回歸買超行列，投信縮小賣超力道。

華邦電10月份合併營收為82.25億元，月增3.85%、年增34.88%，創下40個月新高，強勁的月業績與特殊型DRAM和NOR Flash的價格動能一致。外資指出，持續預估未來三個季度DDR4供應將短缺10-15%，並認為部分DDR4規格的合約價格在第四季可能翻倍，也維持對第四季NOR價格上漲5-10%的看法。

記憶體三雄中，華邦電量能縮小，但旺宏(2337)、南亞科(2408)維持台股前三大個股成交量，受惠特殊型DRAM和NOR Flash的價格強勁，記憶體族群量價齊增，旺宏再度觸及漲停價，南亞科也強漲近半根漲停。

營收上，旺宏內部自行結算之2025年10月份合併營收為新台幣26.52億元，月減少8.6%、年增加24.2%；累計2025年1月至10月合併營收為新台幣238.03億元，年增加7.7%。南亞科2025年10月份合併營收新台幣79.07億元，年增262.37%、月增18.66%，創下同期新高，並創下50個月以來新高；累計前10月合併營收為新台幣444.00億元，年增49.30%。