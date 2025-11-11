澎湖縣政府昨（10）日傍晚6時率全國之先宣布今（11）日停止上班上課，但過去3小時強度略為減弱，已減為輕度颱風，澎湖今天早上對外空運正常，風雨還比昨晚小，讓居民爽放一天颱風假。只不過，因為颱風假而停駛的公共運輸，也造成旅客不方便。

一名空軍氣象官退伍下來的民眾就指出，雖然根據他昨天的「預報」，今天不會放颱風假。但縣長昨這樣的決定是符合行政院停止上班上課的規定（預報平均風7級，最大陣風10級），且停班停課本就是縣長的權責，儘管颱風尚在500公里外，但地方父母官體恤鄉親颱風天氣的安危，率先宣布停班課，雖然訝異，但還是得給咱縣長按個讚，讓他有放假的小確幸。

澎湖鳥嶼和澎湖本島的海底輸水管疑似被海上作業漁船下錨時鉤到導致破洞漏水，供水不穩定，水公司在颱風前緊急出動加水船搶運，居民到碼頭排隊蓄水。（宋昀芝議員提供／許逸民澎湖傳真）

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊11日清晨5時起，針對澎湖各限制海域及熱門海岸景點展開灘岸巡查與民眾勸離行動。（岸巡提供／許逸民澎湖傳真）

雖然早先預報颱風最接近澎湖時間在12、13日之間，昨雖高達12級陣風，讓澎湖決定「提前」放颱風假，不過今早風力普遍下降，到中午前最低平均風力才4級、陣風6級，部分測站最高也僅止於陣風10級。

只是澎湖主要空運門戶-澎湖機場維持正常起降，公共大眾運輸工具都停駛，造成部分旅客無法搭乘公車及空港快線前往，只能叫計程車或親友私家車支援前往，造成不便及怨言。

澎湖航空站近午宣布，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，11日15時20分以後澎湖往臺灣本島航線及七美的航班有部分取消，取消班次合計共11航班（其中澎湖往台北3航班、澎湖往台中2航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南1航班、澎湖往高雄3航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有399人，請搭機旅客搭機前，逕洽航空公司了解搭機資訊。

加上，馬公市10日晚間跟著縣府颱風假後宣布，11日上午8時至下午5時白天清運作業全面暫停，包括一般垃圾、資源回收、廚餘回收、水肥及大型廢棄物等項目，請市民配合暫停清運。但中午12時前，會視天候狀況公告，今天夜間沿線家戶清運作業是否暫停。

不過，雖然海運9日即已宣布10日起停航3天，預期颱風可能空運也會停，害澎湖被迫「關島」兩天，但澎湖機場今早出乎意料的並未湧現離境的「逃難潮」，機場大廳相當空盪，首班飛往高雄航班還補上6人。

而根據澎湖縣鳳凰颱風災害應變中心統計，自10日20時起至11日9時止，僅傳出路樹倒塌和紅綠燈號誌快掉落各1件災情。

海巡署金馬澎分署第七岸巡隊在昨晚10時禁限制令生效後，也立即啟動防颱應變作業，在今日清晨5時起，針對澎湖各限制海域及熱門海岸景點展開灘岸巡查與民眾勸離行動，全力確保颱風期間沿岸安全。

金馬澎分署第七岸巡隊強調，依《災害防救法》規定，對擅自進入警戒區者，逕行開立舉發單，並移送地方政府裁罰，罰鍰金額自新臺幣5萬元起，最高可達25萬元。

然而，連接澎湖本島到白沙鄉離島鳥嶼的海底輸水管，3日就傳出疑似被海上作業漁船下錨時鉤到導致破洞漏水，因鳳凰颱風來襲，無法搶修，致島上居民仍處斷水狀態，端靠水公司在颱風前緊急出動加水船搶運，行程鳥嶼港民眾出動推車、板車載運大水桶來盛裝蓄水的大排長龍景象。

據了解，鳥嶼居民3日就開始感受到供水量不足，經台灣自來水公司第七區管理處澎湖營運所鳥嶼海底管線潛水人員在8日下海巡檢，才發現在鳥嶼海溝深海段最深25M處，出現被錨錠勾壞的破洞，雖有搶修，疑仍持續洩漏，所以目前採取有限時開放水源，可能這個時段開放500噸的水，但鳥嶼村只能夠接收到200噸，接多少算多少，不過管線末端或者是高處地區可能仍無法有效供水。