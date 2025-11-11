受到高階T-Glass玻纖布供應日東紡(Nittobo)今日於日本東證掛牌股價大漲逾9%激勵，台玻今日以平盤開出後，多頭積極進攻，股價不斷攀高，一度衝上31.95元，漲幅超過8%，表現十分強勢，也成功匯聚多頭人氣湧進玻陶類股。

台玻名列全球十大平板玻璃廠之一，此外，旗下開發的低介電玻纖布(Low DK)與低膨脹係數玻纖布(Low CTE)等高階產品，已通過覆晶板(CCL)客戶認證。近期LOW-DK玻璃題材成為市場資金聚焦所在。台玻訂單量成長、持續規劃擴充產能。

AI伺服器與雲端運算需求爆發，帶動高階PCB、載板材料規格全面升級。其中，T-Glass 玻纖布與低介電常數(Low DK)材料短缺，已使ABF載板自10月起接棒BT板啟動漲價潮。由於日系T-Glass產能有限，部分銅箔基板廠正積極尋求替代供應，台玻憑藉LowDK2與LowCTE（低介電、低熱膨脹係數）玻纖布量產能力，有望成為最大受惠者。