受東北季風及鳳凰颱風環流影響，台8線大禹嶺至太魯閣山區持續降雨，沿線已有零星坍方落石，為維護安全，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段將於今天下午1時起，實施預警性封路。

東區養護工程分局太魯閣工務段為避免遊客受困山區，今早已協調沿線風景區旅宿業者，於今天中午安排旅客全數下山，也通知下午1時起將實施預警性封路，封閉台8線關原至太魯閣(116.4k~184.5k)路段。

太魯閣工務段指出，原訂「台8線關原至天祥(116.4k~167.1k)日間(06：00~16：30)開放通行」及「台8線天祥至太魯閣(167.7k~184.5k)日間五次(06：30~08：00、10：00~10：05、12：00~13：00、15：00~15：05、17：00~17：30)開放通行」暫停實施，視明(12)天午後沿線雨勢及路況，再行公布通行時間。

鳳凰颱風逼近，公路局呼籲民眾，山區道路地震過後及颱風、豪雨期間易坍方、落石，路況難掌握，非必要請避免進入山區道路，可利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。