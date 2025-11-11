一般認為五十肩是肩膀的問題。復健科醫師王思恒表示，最新研究發現，五十肩是一種全身性的免疫代謝失調。尤其是40到60歲的更年期婦女，體內的雌激素大幅下降，容易導致關節發炎，屬於好發族群。提醒患者若勤做復健仍無效，或許該換個方向思考，加掛婦產科或新陳代謝科，以全面調理身體。

王思恒在臉書粉專「一分鐘健身教室」發文指出，一名50歲女子，近幾個月肩膀越來越僵硬，連梳頭髮、扣內衣都變得困難。她以為只是姿勢不良或拉傷，勤跑復健科進行電療與熱敷，效果卻有限。

王思恒表示，以往總以為五十肩（又稱沾黏性肩關節囊炎）只是局部沾黏或發炎，但深受五十肩所苦的，大多是40到60歲的婦女，這恐怕不是巧合，最新研究發現，五十肩其實是一種全身性的免疫代謝失調，可能原因如下。

雌激素大幅下降

女性在更年期前後，體內雌激素大幅下降，雌激素其實是人體天然抗發炎的小尖兵，能防止組織纖維化，也就是變硬、沾黏，當這個保護罩消失了，關節囊就更容易發炎、疼痛，甚至卡住動不了。

愛吃澱粉與甜食

高血糖不只會導致糖尿病，還會產生一種叫AGEs的壞東西，它會破壞血管健康，讓身體處於一種慢性低度發炎的狀態，這種長期的全身性微發炎，最後就反映在最脆弱的肩膀關節上。

睡不好又壓力大

久坐不動、熬夜睡不好、長期心理壓力大，會擾亂內分泌和晝夜節律，讓身體的發炎之火越燒越旺。

王思恒表示，五十肩患者若久治不癒，或許該換個方向思考了，這不單單是復健科的問題，更可能需要新陳代謝科或婦產科的整體調理，除了做復健、打針治療之外，也要正視肩膀的疼痛，其實是身體在大聲呼救的警訊，別只顧著醫治肩膀，卻忘了要照顧全身。