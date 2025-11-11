鄭麗文遭民進黨狂攻「親中」 吳宗憲拋「美蘇熱線」為例示警：窮兵黷武的國家沒有好下場！

國民黨主席鄭麗文出席白色恐怖追思會祭拜，讓部分民眾無法認同，民進黨更呼籲「勿敵我不分，淪統戰幫兇」。對此，國民黨立委吳宗憲反駁親中，直喊：「我們就是中華民國人」。

吳宗憲表示，鄭麗文非常清楚，「我們就是中華民國」，一直以來都沒有問題，他透露身分證、駕照、護照，甚至身上有100塊，拿起來看，上面就是寫中華民國。

吳宗憲指出，鄭麗文一直說自己是中華民國，「你的親中如果是指中華人民共和國的話，那我在這邊跟各位報告，鄭麗文主席完全沒有這樣」，更提到鄭麗文對於兩岸關係有她的想法，最高指導原則就是希望兩岸和平，要避免戰爭。

吳宗憲強調，鄭麗文一直以來的論述其實非常清楚。（圖／吳佩蓉攝）

吳宗憲認為，最蠢的領導人就是把台灣帶向貧窮和戰爭，在最後一刻之前，都要想盡辦法維持台海的和平，因為台海如果不和平的話，牽涉是亞太的不和平，亞太不和平可能就會牽涉世界不和平，不是只有單一的兩岸問題。

吳宗憲強調，鄭麗文一直以來的論述其實非常的清楚，就是希望兩岸和平，在和平這個最高指導原則之下，大家想辦法坐下來溝通。回過頭去想，在冷戰時期美國跟蘇聯，當時他們白宮跟克里姆林宮也有熱線，就是在發生最後戰爭的那一刻之前，儘量什麼事情能夠拿出來溝通協調談判，她覺得用這個方式來解決，才是符合孫子兵法裡面所說的「上兵伐謀」。

吳宗憲提醒，千萬要記得這個概念，所有東西可以用上兵伐謀、其次伐交，2個重點來去思考兩岸關係，而不是一切都要走向戰爭，所以窮兵黷武的國家都不會有好下場，並希望政府能夠理解這個點。

吳宗憲重申，鄭麗文不是親任何一個團體，或任何一個國家或任何一個地區，「她今天心裡想的，就是中華民國台灣這塊土地，要怎麼樣避免戰爭，要怎麼樣在保有我們現有的制度、現有的狀況之下，不要讓戰爭發生」，因為戰爭沒有贏家，和平沒有輸家。