繼日前會見美國農產品貿易代表團後，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼10日在會見美國商業諮詢公司柯恩集團高級顧問艾倫（Craig Allen），以及美國生物科技公司因美納公司（Illumina）執行長泰森（Jacob Thayse）。值得一提的是，大陸日前才解除因美納對中國出口基因測序儀的限制。

李成鋼表示，陸美元首10月30日在韓國釜山舉行會晤，為兩國經貿關係發展作出戰略指引。大陸國家主席習近平強調，經貿應該繼續成為兩國關係的壓艙石和推進器。

他指出，兩國經貿關係有不確定性，但陸方始終是提供確定性的一方，致力於為經貿合作創造穩定環境，也將堅定捍衛自身權益。前期，雙方經過多輪經貿磋商，達成互利成果。

李成鋼強調，陸方願與美方一道，繼續加強交流對話，共同維護好、落實好經貿磋商成果。希望美工商界繼續發揮建設性作用，支持兩國經貿關係穩定健康可持續發展。

艾倫、泰森表示，陸美元首在韓國釜山舉行歷史性會晤，美國工商界感到鼓舞振奮，歡迎雙方在經貿領域取得的積極成果。美國企業對2026年的陸美經貿關係充滿信心，期待兩國經貿合作儘快回到正常軌道。因美納公司深耕大陸市場20年，致力長期在陸發展，未來願繼續加大在陸投入，做好合規經營。