本次巡展的主角STARIA CAMPER，以VAN為基礎打造，著重從外而內的豪華氛圍、完整戶外配備。旗艦款進一步升級實木裝潢隔板、智慧電視、雙側實木飾板與車內實木滿版天篷，並加入星空照明；前衛流線設計延伸至艙內細節，奢華與機能兼備，跳脫傳統商用車框架，為露營與長途旅行帶來截然不同的移動體驗。CAMPER提供兩款建議售價，豪華款為150.47萬、旗艦款為159.4萬。

STARIA動力與底盤調校則以負載、巡航雙情境為核心，滿載上坡與長途國道皆能維持穩定輸出與經濟油耗；座艙科技導入人因導向介面與完整連線、多媒體機能，讓行前規畫、沿途導航與車內娛樂流暢銜接。同時，主被動安全配置完整，以高剛性車體結構與先進駕駛輔助系統。

隨著家庭休閒與戶外風潮日益成熟，因應市場反應熱烈，且為了讓更多民眾近距離體驗STARIA CAMPER的空間運用與車宿情境，HYUNDAI汽車宣布巡展加映場，包括11月13日至11月18日在新北市五股商車展示中心、12月9日至12月15日在台中市東海商車展示中心、12月16日至12月22日在雲林縣斗南商車展示中心、12月23日至12月29日在高雄市小港商車展示中心。