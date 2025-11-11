樂團TRASH台語創作專輯《鼓仔燈》於11日正式發行。這次他用本名「林頤原」推出專輯，將15年的創作與成長都收進作品，專輯以自己出發，寫給「離家的人」，希望用音樂陪著每個在外打拚、想念家鄉的遊子。

全新專輯《鼓仔燈》靈感則來自故鄉鹿港廟口高掛的紅色燈籠，他分享：「鹿港有三百多間廟，廟旁最多的就是燈籠。『鼓仔燈』其實就是燈籠的台語，只要看到燈籠，我就會有回家的感覺。對我來說，燈籠像是指引、像是燈塔，也像是故鄉眾神給我的祝福。」也因此他將這首歌獻給所有離家打拚的人。

林頤原分享，這張專輯是寫給「離家的人」，提到「離家」，林頤原也分享第一次離家是剛上台北唸大學時：「爸媽那時從鹿港開車載我上台北搬進宿舍，印象最深刻的是離開前，他們給了我一個大擁抱，叮嚀我『要記得吃飯喔！』這句話到現在每次回台北前，他們還是會再說一次。」回憶第一次離家，他笑說其實是為了玩樂團才選擇到台北唸書，「一開始覺得很自由，但後來發現要把自己照顧好其實很難，生活瑣事都得自己打理，才知道住家裡是多幸福的事。」

〈鼓仔燈〉MV延續〈我毋驚〉的故事線，在鹿港拍攝，並找來林頤原爸媽現身拍攝，影片描述爸爸召集親友熱鬧開場，臨時要兒子上台唱一首，讓大家看看「阮囝真厲害（我兒子真厲害）」。

林頤原雖然有點尷尬，仍背起吉他清唱，親戚們看得一頭霧水卻依然熱烈鼓掌，他笑說：「都已經回鹿港拍攝了，是很難得的機會，當然想讓他們一起參與，也當作珍貴的回憶，沒想到我爸很爽快地就答應了，媽媽一開始有點猶豫，後來被她的同事說服，才促成這次拍攝。」