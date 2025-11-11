總統賴清德日前提出欲發展「台灣之盾」（T-Dome）整合各式飛彈強化空防，而民間社團組織台灣北社今（11）日召開記者會強調，台灣之盾的落實與核心，除了火力外應配合更深入至全民防衛教育、媒體識讀全民化，唯有建構全民的憂患意識，才能完整達到社會防衛韌性。

民間團體台灣北社今邀請國安戰略學者陳文甲、台灣教師聯盟理事長潘威佑、淡江戰研所副教授林穎佑及人權律師鄭家旭等人，從多方面的角度，談論台灣之盾到全民防衛教育的實踐。

教育是落實台灣之盾概念的核心，「台灣之盾」不只是防空系統，它是一場全民的啟蒙運動。它要讓每一位台灣人，無論身處學校、企業、社區或家庭，都能理解安全的意義、認識威脅的樣貌，並在日常生活中，成為民主的守護者。防衛教育不只是上戰場的訓練，而是必須教會孩子如何面對危機、如何理解自由、如何保護資訊安全。

台灣北社社長羅浚晅強調，能分辨假訊息，是資訊的防衛；能急救、防災，是生命的防衛；能理解民主價值，是制度的防衛。每一次的公民教育、民防演練都是構築「台灣之盾」的磚瓦。

國安學者陳文甲也認為，國防回歸學校不是將軍事威權重回校園，政治歸政治，而是透過專業國安、國防學者的分析，讓人民理解局勢，並抱有憂患意識。台灣之盾的構想不僅是一套防空系統，更是一個結合科技、國防教育與民主韌性的整體安全藍圖；他也呼籲政府應結合教育部、內政部等各部會，以及中央及地方共同串聯研議，並放手去做。

林穎佑也表示，台灣之盾不只是飛彈、火控上的整合，而有與盟國分享雷達情資、戰術資料鏈的合作潛力，其優勢在於若台灣的雷達系統受損，可協請合作盟國的雷達情資，遞補繼續作戰。

律師鄭家旭也以卡通哆拉A夢中的大雄與胖虎，比喻現在的兩岸關係，而確實落實台灣之盾的核心概念，就像是幫大雄長出保衛自己的方法，不需高度依賴多啦A夢；他也補充，強化國防自主不是挑釁行為，就像台灣裝鐵窗不是為了挑釁小偷。