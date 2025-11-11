臺灣證券交易所今（11）日公布10月定期定額交易戶數前20名排行，老牌市值型ETF-元大台灣50（0050）續居霸榜，10月交易戶數大增64,268戶，帶動總交易人數衝破60萬戶、來到600,123戶、再創新高。

此外，從10月定期定額交易戶數增減變化來看，資金明顯出現改變，高息ETF持續退燒交易戶數大減；而資金大舉湧向市值型ETF、00881台日跨境ETF及00981A主動式ETF等。

至於ETF排名居第二至四名不變，依序為00878國泰永續高股息的282,657戶，不過，10月單月大減12,267戶，第三名的0056元大高股息衝上275,977戶，單月增加3,784戶，將挑戰國泰永續高股息第二名的地位，第四名為006208富邦台50持續上升至243,638戶，月增1,690戶。

以高股息ETF來看，目前僅有0056居於不敗之地，截至10月底止，定期定額交易戶數持續攀升，其他高息ETF持續退燒，除了上述00878銳減12,267戶之外，還有元大台灣高息低波交易戶數91,195減少2,487戶、群益台灣精選高息130,261戶、月減1,455戶，以及復華台灣科技優息為28,304戶月減1,318戶。

而國泰台灣科技龍頭受惠於第一檔台日跨境連結ETF，於9月12日在東京證交所掛牌，吸引投資人目光，投資戶數持續攀升，10月底來到34,822戶、月增2,314戶。

另一個受到市場關注的是9月才剛入前20大排行榜的主動統一台股增長，9月排第16名，10月以16,649晉升至第15名，月增2,342戶。

此外，月增2,000戶以上的有國泰台灣領袖50，月增千戶以上有元大S&P500、統一FANG+及復華S&P500成長等。