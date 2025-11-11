第21屆桂台經貿文化合作論壇今天（11日）在廣西南寧開幕，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍致詞。（藍孝威攝）

第21屆桂台經貿文化合作論壇今天（11日）在廣西南寧開幕。論壇以「共享AI時代新機遇，推進桂台合作新發展」為主題，大陸國台辦副主任潘賢掌、兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍在開幕式上發表致詞，聚焦兩岸經濟融合發展核心議題，以實際貿易數據印證合作韌性，呼籲「堅持拉手不鬆手、尋求合鏈不斷鏈」，為桂台乃至兩岸經貿文化合作注入強勁動力。​

貿易數據亮眼 兩岸經濟「脫鉤斷鏈」絕無可能​

大陸國台辦副主任潘賢掌在致詞中拋出關鍵數據：今年前三季，兩岸貿易額逾2371億美元，同比增長8.8％。他強調，這一逆勢增長的成績，充分彰顯了兩岸經濟合作的充沛動能，是任何人、任何力量都無法阻擋的時代潮流。

「歷史和現實都深刻說明，兩岸經濟同屬中華民族經濟，脫不了鉤、斷不了鏈，唯有加強合作才是人間正道，才能更多造福兩岸同胞。」潘賢掌指出，台灣經濟的發展與民生改善，離不開兩岸產業鏈供應鏈的深度綁定，離不開大陸的堅實依託。​

潘賢掌介紹，今年以來，大陸經濟保持穩中有進的良好態勢，前三季GDP同比增長5.2％，製造業總量連續16年穩居世界首位，新能源汽車、人工智慧、生物醫藥等戰略性新興產業成為增長引擎。大陸擁有制度優勢、超大市場優勢、完整產業體系優勢和豐富人才資源優勢，將以高質量發展的確定性、高水平開放的確定性，為廣大台胞台企提供最堅實的依靠和最廣闊的發展空間。他特別提及，中共二十屆四中全會已明確「十五五」時期推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業的目標任務，必將為台灣同胞實現人生出彩開闢更廣闊路徑。​

結合廣西區位優勢，潘賢掌表示，廣西作為海上絲綢之路重要樞紐、面向東協開放的前沿窗口，對台經貿合作基礎紮實，一批台企在此發展壯大，越來越多台胞安居樂業。大陸國台辦將一如既往支持桂台擴大交流合作，助力廣西成為台胞台企扎根發展的熱土。​

把握歷史大勢 郭金龍呼籲「拉手合鏈」共抗風浪​

兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍在致詞中，從歷史與時代角度發出倡議：兩岸企業家要把握中華民族偉大復興的不可逆轉歷史進程，緊抓時代機遇，「堅持拉手而不是鬆手，要尋求合鏈而不是斷鏈」。他強調，當前國際形勢風雲變幻，全球經濟增長乏力，越是風高浪急，兩岸同胞越要同舟共濟，通過加強產業合作、推動融合發展，積極擁抱大陸內需市場、共同開拓國際市場，攜手壯大中華民族經濟。​

郭金龍指出，今年是台灣光復80周年，銘記歷史更要珍惜當下。大陸始終是世界經濟的主要貢獻者，「十五五」期間將全面推進中國式現代化，堅定不移推動高質量發展，將為台商台企提供更優質的發展環境和更廣闊的機遇舞台。中共總書記習近平強調，「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來」，這正是兩岸企業合作共贏的核心邏輯。​

針對廣西的獨特價值，郭金龍表示，廣西背靠大西南、毗鄰粵港澳、面向東南亞，隨著中國--東協自貿區3.0版議定書簽署，其作為國際國內雙循環重要節點的作用愈發凸顯。兩岸企業家峰會高度重視桂台合作，年初已組建聯合調查組深入廣西調研，論壇期間還將舉辦人工智慧、生物醫藥等分論壇，助力兩岸企業挖掘更多商機，共享新質生產力發展紅利。​