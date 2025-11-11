台灣併購與私募股權協會成立於2009年，至今已逾16年，結合產業、金融證券、創投及私募股權基金、證交所、櫃買中心及律師、會計師、鑑價等專業機構，長期推動併購與私募股權投資在台扎根。

朱志洋擔任協會理事長期間，透過論壇及培訓課程，與眾多企業經營者、高階主管分享國際併購策略及實務經驗，鼓勵企業善用合資、併購等外部資本與專業力量，加速企業轉型創新。

同時，為因應當前國際政經情勢變化及供應鏈重組趨勢，朱志洋9月亦組團國內企業、財法等專業機構代表前進德國，探詢德國人工智慧（AI）、汽車工業、電源管理等多項優勢產業，搭建雙方交流機會。

新任理事長黃顯華參與台灣資本市場超過40年，協助企業利用資本市場發展，扮演企業與證券市場的橋樑，創建台灣早期有關證券相關法令，協助搭建一條讓台灣企業邁入資本市場的道路。

黃顯華近10年來致力於企業併購顧問與私募股權投資角色，他指出，台灣企業從第一代創辦征戰全世界，如今二代、三代傳承與升級，從如何進入資本市場到如何善用併購發展，「我們的角色就像企業醫生！」

黃顯華表示，台灣企業家有堅強的韌性與競爭實力，搭配併購策略，可以加速企業取得新技術與團隊，而被併購方也可以有「被星探挖掘」的驕傲，強強聯手發揮綜效，將好的技術與優秀團隊發揮最大潛力。

黃顯華指出，協會擁有豐富的資源與眾多企業會員，舉辦論壇、實務課程、發表白皮書及最受市場注目的「企業併購金鑫獎」，都讓有意學習與思考企業發展策略的高階主管或企業主，獲得許多難得經驗，邀請各界踴躍參與。