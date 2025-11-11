行政院長卓榮泰11日率部會首長赴立法院施政報告並備詢，民進黨立委莊瑞雄指出，巨大集團旗下捷安特遭美方查扣貨品，是台灣企業首度因「勞權問題」受阻於國際貿易，形同國家品牌危機，若不及早面對，恐波及整條供應鏈。卓榮泰指出，人權是國際貿易的一張門票，將請經濟部、勞動部做全面性檢討，同時提出一個指引，讓人權標準達到國際標準。

莊瑞雄表示，美方海關認定捷安特違反強迫勞動11項規範中的5項，要求政府說明經濟部是否介入協助，並質疑現階段是否已建立跨部會應對機制。他提醒，歐盟《企業永續盡職調查指令》（CSDDD）預計2027年上路，屆時台灣企業只要接國際品牌訂單，都須符合相關人權規範。

莊瑞雄指出，大企業若受波及，中小企業供應鏈也將連帶受損，經濟部應及早啟動輔導機制，避免事態擴大，一家公司被扣貨2、3年，營收掉5％，就可能蒸發30億元，這並非單一企業的問題，而是國家競爭力的挑戰。

對此，國發會主委龔明鑫回應，這次事件屬於個案，美方已明確表示暫不希望台灣政府介入，巨大企業已與美方接洽說明，貨品查扣為臨時措施，最終結果尚未判定。龔明鑫指出，未來重點仍在移工仲介費問題，全世界都認為雇主應全面負擔，經濟部將與勞動部研議設立緩衝期並逐步改善。

卓榮泰回應表示，這起事件反應人權已成國際貿易的入場門票，若未達標準，要在國際市場競爭幾乎不可能，會要求經濟部、勞動部全面檢討勞動條件與保障制度，並提出具體指引，作為企業共同遵循的基準。

卓榮泰指出，政府已推動第二期「企業與人權國家行動計畫」，要求生產者與供應鏈落實人權盡職調查（HRDD），將依企業規模分階段推行，台灣必須與國際接軌，人權標準達到國際水準，才能順利進入國際市場。