鳳凰城太陽在主場121比98痛宰鵜鶘，後衛葛瑞森艾倫（Grayson Allen）飆進10顆三分球改寫隊史紀錄，攻下生涯新高的42分。末節太陽領先達到25分，艾倫提前退場休息，觀眾席對他高喊「MVP」。

艾倫說：「這真是太棒了，我愛鳳凰城，我愛這裡的球迷，最後我罰球的時候，全場觀眾呼喊我的名字感覺好不真實，我非常感激，我絕對不會把這視為理所當然。」

本季艾倫外線命中率40.9%，他在2023-24球季達到聯盟最高的46.1%。此戰他全場17投12中（外線15投10中），還有3次抄截，他只打了28分鐘，特別在第3節外線5投5中，如果不是提早休息，還可能往上堆高隊史紀錄。

NBA目前的紀錄是克雷湯普生（Klay Thompson）在2018年締造的單場14顆三分球，另有柯瑞（Stephen Curry）、拉文（Zach LaVine）、利拉德（Damian Lillard）以13顆外線並列第2，其中利拉德那場比賽砍了71分。