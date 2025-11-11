台北市松山車站發生貓咪逃逸事件，一隻名為「Maru」的15歲老貓10月27日於松山車站月台逃逸至軌道區，北市動保處接獲通報後即啟動救援機制，與台鐵公司密切合作，配合台鐵規定及需求展開多輪救援行動，累計已出勤11人次，4度前往現場救援，不過至今尚未成功捕獲貓隻。

動保處表示，飼主10月27日攜帶貓隻欲從松山車站搭乘火車，雖以寵物籠攜帶，但在搭乘手扶梯至月台時，未以手提寵物籠，也無依台鐵規定將寵物籠固定好，因放置手扶梯地面時未放穩，寵物籠沿手扶梯向下滾落，籠門因此彈開，導致「Maru」受驚嚇而誤入軌道區。

誘捕籠完成布置，待台鐵斷電後行動。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

搜救人員由台鐵人員帶領，以徒步方式於松山站至南港站及台北站至松山站間搜索，察看有無貓叫聲、貓眼金屬反光及貓尿痕跡，配合使用熱像儀搜索生命跡象。（北市動保處提供／張珈瑄台北傳真）

動保處指出，自通報起即派員前往車站月台搜尋，然為配合台鐵安全規定及作業需求，先放置2具誘捕籠試圖誘捕但未果，續與台鐵研議於夜間軌道斷電維護時段，分別派員於5日、6日凌晨1時至4時，由台鐵人員帶領以徒步方式於松山站至南港站及台北站至松山站間搜索，察看有無貓叫聲、貓眼金屬反光及貓尿痕跡，配合使用熱像儀搜索生命跡象，並沿途放置18具誘捕籠，卻仍未發現貓隻；此外，自5日起已於月台下不影響火車運行處，放置8具誘捕籠持續誘捕，亦提供充足罐頭、飼料讓台鐵人員每日更換及巡查誘捕狀況。

動保處呼籲，飼主載運寵物前，應確認已完備寵物防護措施，並對運輸途中可能發生的意外通盤考量，搭乘大眾交通工具也需遵守搭乘規定，使用適當寵物籠，並確保固定安全，避免寵物走失甚至有死亡風險；已持續關注貓隻救援進展，並視情況調整策略，如民眾在北市發現受困、傷病動物，可立即通報1959動物保護專線或使用「台北市政府LINE@」，動保處提供24小時的動物救援服務。