集結新北市泰山區義仁、貴子、同榮、山腳與楓樹5個社區發展協會，今（11）日在泰山區公所舉辦聯合成果展，透過動態表演、靜態展示與互動體驗，呈現服務成果與社區活力；其中高齡94歲的阿嬤游王敏也到場指導志工製作鹼粽與蘿蔔糕，用道地的古早味回應社區居民的記憶與情感，傳承米食技藝成活動亮點。

泰山區公所區長林俊宏表示，透過跨社區合作，從長者藝文、婦女賦權、兒少成長，再到性平倡議與傳統技藝保存，讓泰山成為共融、幸福、具有文化厚度的友善社區。

會場上游王敏也在現場指導志工製作鹼粽與蘿蔔糕，指出每位作粿高手都有他自巳的意見和秘方，但就是要用最道地的古早味，回應社區居民的記憶與情感。現場鄉親也大排長龍、好好大快朵頤一番，讚嘆「像回到小時候阿嬤家」！不僅展現長者傳承的力量，也讓米食文化成為世代交流的重要橋樑。

活動一早由長者帶來亂打秀開場，緊接著各社區分享年度計畫成果，並帶來性平快閃舞蹈、自我保健經絡拳帶動等展演，在地的新北市議員宋明宗、蔡淑君、李宇翔、陳明義及各里長也都出席參與盛會；五個社區分別設置成果攤位，展出書法創作對聯與詩作、手做包作品、兒少營隊藝術創作、傳統米食展示等，呈現社區在文化傳承、世代共融、性平倡議與志工培育上的努力。