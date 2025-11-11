氣象署發布太空天氣警示訊息顯示，台灣時間11月11日晚間8時起，地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。

氣象署說明，受到太陽表面活躍區（AR4274）於11月10日發生顯著的日冕物質拋射事件，預期於11月11日晚間通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到中度磁暴等級（Kp=7, G3）。

氣象署表示，衛星導航、低頻與高頻無線電通訊將出現短暫中斷，極光活動最低可發生在磁緯50度的地區。部分的保護裝置可能會出現假警報而需要進行電壓修正。人造衛星上的部份裝置可能會有電荷累積的現象，低軌道人造衛星的飛行阻力將增加，姿態需要進行修正。