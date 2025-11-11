濟安宮民國108年辦理東遷百年五朝清醮時，特別邀請國寶級紙藝師傅李清榮，將西洋美術元素融入傳統工藝，創新製作人物紙偶，展現了技術與藝術的結合。（新北市民政局提供）

新北市樹林濟安宮「2025酬恩祈安五朝圓醮大典」預計在22日登場，新北市府今（11）日舉辦記者會宣示活動開跑，新北市副市長劉和然出席表示，樹林濟安宮的圓醮活動，不僅延續傳統科儀，更融入戲曲、藝文展演與祈福活動，展現地方文化活力，是宗教與藝文共融的最佳典範。

劉和然談到，樹林濟安宮歷史悠久、香火鼎盛，是地方信仰核心與凝聚社區向心力的重要宗教據點。舉辦五朝圓醮，除延續傳統信仰儀典外，更融入藝文、教育與公益元素，展現宗教文化創新與在地文化力量。

劉和然也提到，濟安宮長年推動慈善公益，自民國100年起即多次獲選為市府績優宗教團體，包含防疫期間提供物資、捐贈消防局獎助學金、支持花蓮震災善款，充分體現「取之於社會、用之於社會」的精神，為地方安定與社會公益貢獻深受肯定。

民政局指出，「圓醮」為道教重大祭醮科儀，通常於完成「清醮」等大型醮典後再次舉行，寓意「酬恩報德、圓滿告成」。濟安宮於108年舉辦東遷百年五朝清醮後，113年5月擲筊請示保生大帝，獲得五連聖筊指示今年辦理「酬恩祈安五朝圓醮」，象徵信仰薪火相傳，並祈求地方平安、百業興盛。

樹林濟安宮表示，本次圓醮系列活動舉辦在樹林興仁夜市，活動日期從本月22日至12月21日，內容包含「點燈開幕典禮」、「紙風車劇團演出」、「全國三獻禮團拜」、「神尊鑑醮」、「保生大帝賜福遶境」等系列活動。

民政局補充，此次舉辦五朝圓醮，除祈求合境平安外，更象徵對天地祖先與眾神明的感恩與敬意，也展現宮廟凝聚地方信仰、促進民眾團結的精神。新北市府長期重視宗教文化資源的保存與傳承，並持續推廣宗教文化活動，讓各區的宮廟特色能與觀光、文化、地方產業結合，形成獨特魅力。