據觀察者網引述彭博報導，歐盟委員會正在探索各種手段，試圖強迫成員國將華為和中興的設備從電信網路中剔除，甚至考慮對非歐盟國家施壓，例如停止向使用華為設備的項目提供融資。

知情人士透露，歐盟委員會負責技術主權等事務的執行副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）希望把2020年關於在移動網路中停止使用「高風險供應商」的建議，升級為具有法律約束力的強制規定。

雖然電信基礎設施的決策權歸各成員國政府所有，但維爾庫南的提案，將強迫成員國遵循委員會的安全指引。

知情人士稱，歐盟委員會還在考慮採取措施勸阻非歐盟國家依賴大陸供應商，包括拒絕向那些將援助資金用於華為相關項目的國家提供「全球門戶」計劃資金。

報導指出，多年前，英國、瑞典等國就已禁止使用大陸供應商的設備，但西班牙、希臘等國仍允許其在本國網路中安裝相關設備。歐盟內部的對華鷹派警告稱，這種不一致的做法存在「重大安全風險」。

2023年，歐盟在「5G網路安全工具箱」，的進展報告中，首次將大陸企業華為、中興通訊列為「高風險供應商」，並表示歐盟將限制或禁止這兩家公司提供的服務。

但有分析指出，禁用特定供應商可能會引發政治鬥爭，各國長期以來一直拒絕將與華為相關的決策權交給歐盟委員會。電信運營商也會反對相關限制措施，因為華為的技術比西方同類產品更具性價比。