台中市議會交通地政委員會今天前往考察「東勢—豐原生活圈快速道路」第一標隧道標工程、東勢客家文化園區。市府預計東豐快民國115年先開放東勢至石岡段通車，全線則以118年完工啟用為目標。另，市議員吳振嘉提議隧道標打通最後一段時，希望市府發贈「隧道貫通石」，象徵打通山城重要交通命脈，也帶給當地民眾有「助孕」與「好運」的好寓意。

市議會交通地政委員會今前往山城地區考察交通建設，議員張瀞分、陳政顯、吳振嘉、鄭功進、吳佩芸等人視察第1標「公老坪山隧道段」工程進度。建設局土木工程管理科科長游晏愷簡報指出，東豐快速道路全線總經費達193.7億元，全長9.6公里，分5個標段進行施工。

第一標隧道標工程持續動工中。（李京昇攝）

其中，第4、5標（跨大甲溪橋梁與東勢段工程）已完工，第3標（大甲溪橋梁至石岡段）目前施工中，預計115年完工並率先開放東勢至石岡段通車，全線則預計118年完工啟用。

游晏愷進一步說，東豐快今年4月完成第3、4標「鯉魚脊背橋」接軌、成功跨越大甲溪，並於雙十節前夕展開第1標隧道鑽掘。隧道將依國道等級標準興建，採全周式防水膜工法，減少地下水流失、落實永續理念，全程以機械開挖、不進行爆破，以降低對生態環境的衝擊；第2標預計在年底發包。

此外，交通部高速公路局去年4月16日已核定「國道4號豐潭段立交增設案」，未來可順利銜接東豐快速道路，形成國道、快速道路與地方道路串聯的完整交通網絡。

議員張瀞分、陳政顯、吳振嘉、鄭功進與吳佩芸皆肯定市府積極推動工程，讓東豐快按期推進。完工後，將大幅改善東勢、新社、和平、石岡等山城地區交通，縮短通勤時間。

吳振嘉指出，921地震後，東勢區人口從6萬多人降至約4萬6000人，其中65歲以上長者占比高達4分之1，人口外移問題嚴重。若東豐快能如期完工，將有助促進人口回流，帶動地方繁榮。

他也特別建議，在隧道工程最後一段貫通時，可以發送「隧道貫通石」給當地民眾，象徵打通山城重要交通命脈，也寓意「助孕」與「好運」，祝福年輕家庭添好孕，讓更多人願意留在山城生活。議員陳政顯、張瀞分也贊同此構想，認為這樣的信物富含象徵意義，能延伸為民間祈福、求好運的文化活動。

市府表示，東豐快速道路完工後，山城地區對外交通將更為便利，往返中部核心區域與各產業聚落的時間大幅縮短，除可分散現有道路車流、提升運輸效率外，也將進一步改善居民生活品質，並強化地方發展潛力與競爭力。至於貫通石部分會再研議。