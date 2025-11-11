苗栗苑裡天下路，見證地方商圈興衰的老街，將迎來新轉機。縣府與鎮公所推動的都市更新計畫於10月31日通過審議，結合公有市場重建與街區環境改善，預計翻轉老街風貌，為苑裡注入新的發展能量。縣長鍾東錦指出，市場重建工程進行中，但周邊老街建築與公共空間老舊，街景、人行動線及防災設施未符合現代需求，公共安全與商業活力亟待提升。

老街即將重生，苗栗苑裡鎮天下路兩側商業區都市更新計畫，於10月31日經縣都市計畫委員會審議修正通過，正式啟動街區再生工程。縣府與鎮公所將配合公有市場重建工程，改善街區建築與公共空間，讓這條曾是鎮內主要商圈的街道重新煥發活力。

縣長鍾東錦指出，苑裡鎮歷史文化深厚，天下路周邊集結火車站前交通轉運及市場商業機能，為鎮內早期重要發展的商業街區；然苑裡公有零售市場歷經火災受損後，苑裡鎮公所刻正進行市場重建及修復工程，完工後將重塑市場環境與機能，但周邊商業區整體環境老舊，老街建築風貌與機能衰退，整體景觀風貌、人行環境及防災機能未能與都市需求配合，公共安全與商業機能亟待改善。

縣府表示，此次更新計畫範圍北起成功路、西至中山路、南接和平路、東以大同路為界，面積約6.46公頃。縣府都市規畫科表示，計畫將以市場重建為核心，並結合老街建築整修與公共空間改善，吸引民間投入，打造更安全、便利且有活力的街區。

計畫實施後將帶來三大效益：

一、簡化申請程序，所有權人可依「都市更新單元劃定基準」辦理，免再進行環境評估，縮短審議流程。二、降低事業計畫同意門檻，原80％同意比例降為75％，方便產權整合，加快更新進度。三、增加時程容積獎勵，凡於118年5月15日前提出申請，可爭取5％額外容積，鼓勵民間參與。

縣府表示，自今年4月舉辦公開展覽與說明會以來，計畫已廣納居民、商家及民意代表意見，多次修正後通過審議。未來，縣府將持續協助民間推動都市更新，讓天下路老街重新找回人潮與商機，展現安全、宜居且充滿活力的新風貌。