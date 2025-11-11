曾擔任苗栗市養豬協會理事長的縣議員廖秀紅，在11日縣議會第6次定期會首日議程上，特別針對苗栗縣目前嚴格禁止廚餘養豬一事質詢縣長鍾東錦。（謝明俊攝）

苗栗縣議員廖秀紅11日針對縣府禁止廚餘養豬一事提出質詢，苗栗縣長鍾東錦答詢表示，由於同意廚餘養豬是中央，但中央只核准，卻沒有給多的人力預算到縣市政府，去管控廚餘，目前非洲豬瘟已成了政治事件，縣市政府一旦發生豬瘟是不得了的，中央如果可以跟地方談清楚如何管理廚餘養豬，苗栗縣政府一定全力配合。

曾擔任苗栗市養豬協會理事長的縣議員廖秀紅，在11日縣議會第6次定期會首日議程上，特別針對苗栗縣目前嚴格禁止廚餘養豬一事質詢縣長鍾東錦，對於廚餘養豬是不是會有更好的機制呢？因為縣內每個豬農都是很關心。

鍾東錦答詢表示，廚餘養豬是中央核准的，但中央沒有給地方政府任何資源或是協助，中央要准什麼？當然要問過苗栗縣政府，然後把管理權交給縣政府，他甚至認為，檢方去查非洲豬瘟抓的那2個父子，只是比較倒霉，每個人都用餿水，只是非洲豬瘟的菌就長在那對父子那裡，他認為就算是廚餘的蒸煮設施設備都很好，也有可能員工沒有煮沸就給豬吃了，都有不可預料的變數發生。

鍾東錦表示，如果要開放廚餘養豬，當然可以，但是中央要來拜託縣市政府，交由縣市政府來管理，但要給人、給預算，中央不可以只會核准，然後什麼都不管。鍾東錦認為，豬瘟如果發生在苗栗縣，當然新聞就不會做那麼大了，因為苗栗縣不是什麼明星，沒有盧秀燕市長那麼有名，這已經變成政治操作，他相信每個縣市長都怕。

鍾東錦指出，中央要核准廚餘養豬沒有關係，但最起碼要來打個商量，因為萬一有非洲豬瘟，豬農會是最倒霉的，廚餘養豬須由大家都同意共同蒸煮，中央跟地方要合作而不是對抗，這樣子縣市才能放心，而不要說有事情的時候責任縣市背，有功勞中央拿，禁止廚餘養豬不是只有苗栗，一半以上的縣市都禁止，他很清楚廚餘這個資源很好，可是還是要有一個更好的機制來做管理，讓廚餘不會浪費，讓廚餘都能夠煮開，可以真正圍堵非洲豬瘟，境外管控再加強，不會讓境外的豬瘟進來，所以我們的豬是健康的。

鍾東錦並強調，要開放廚餘養豬，還有一個前提，因苗栗縣鄉親都愛吃黑豬，不能因為黑豬受歡迎，全把黑豬往北部送，要讓苗栗鄉親也可吃到好的黑豬，這個條件一定要說好，他才會同意開放。