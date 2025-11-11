2025默默已來到年底，有些人的事業運也逐漸轉旺！《搜狐網》列出4個生肖在年底前將得到貴人相助，其中屬馬者將迎來事業上的重大突破。

生肖鼠

生肖鼠年底前在職場中將有貴人出現，可能是直屬上司，也可能是行業內的資深前輩，為其提供關鍵性的建議和機會；另外，屬鼠者年底前要保持開放心態，主動尋求合作機會，有望因此迎來意想不到的職場機遇，建議做好充分準備，以便在機會來臨時能夠從容應對。

生肖龍

生肖龍年底前將明顯感受到職場環境的改善，之前遇到的阻礙將逐漸消除，還有望遇到來自異鄉或異國的重量級貴人，為其打開全新的職業視野；另外，屬龍者年底前是創業或轉行的最佳時機，不過也要考慮清楚，避免因急躁而錯失良機。

生肖馬

生肖馬長期的工作壓力將在年底前得到緩解，取而代之的是新的發展空間，還有望得到貴人幫助，可能是可以提供實質性幫助的職場前輩，或是能給予精神支持的良師益友，使其迎來事業上的重大突破；另外，屬馬者年底前可能會收到重要的工作邀約，建議保持專業形象，同時拓展人脈，為來年發展打下堅實基礎。

生肖豬

生肖豬年底前可能有出差、外派或異地發展的機會，還有望得到來自意想不到領域的貴人相助，為其提供關鍵性支持；另外，對於從事銷售、公關等需要人際交往工作的屬豬者而言，年底的社交活動將帶來豐厚回報。

★《中時新聞網》提醒您：命理、占星等說法僅供參考，請勿過度迷信。