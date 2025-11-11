在一般交易時段，CoreWeave收漲1.54%，報105.61美元。

財務長Nitin Agrawal預測2025年全年營收介於50.5億～51.5億美元，低於公司先前預測的介於51.5億～53.5億美元，也遠不及分析師預估的52.9億美元。

CoreWeave表示，受這次延誤影響的客戶已經同意展延合約，所以這筆交易的總價值維持不變。CoreWeave沒有透露該客戶名稱。

作為備受關注的「雲端新秀」（neocloud）之一，CoreWeave是幾家科技巨頭主要的基礎設施合作夥伴，所獲得的合作協議包括與Meta Platforms簽定價值140億美元的交易，以及與ChatGPT開發商OpenAI新簽定價值65億美元合約。這些交易凸顯出用於AI的GPU晶片需求非常巨大。

以出租AI晶片運算資源作為主要業務的CoreWeave，第三季營收成長1倍多，達到13.6億美元，優於分析師預估的12.9億美元。

呼應整體雲端運算產業的趨勢，財務長Agrawal表示，2025年資本支出估將達到120億～140億美元，而明年資本支出將比今年增加一倍以上。

第三季經調整後營業利益率為16%，較去年同期的21%縮水。AI晶片價格飆升、算力競爭加劇，以及擴大其雲端基礎設施的成本高昂，都可能給CoreWeave的利潤造成壓力。

CoreWeave股票在今年3月底以每股40美元首發上市，迄今，其股價已經翻漲1倍多，市值來到523億美元。

被市場戲稱為輝達「親兒子」或輝達的「SPV公司」，CoreWeave因客戶過於集中且絕大部分營收來自於微軟、Meta和輝達而引發投資人疑慮，使股價屢屢陷入震盪。