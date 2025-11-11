鳳凰颱風逼近，外圍環流引發巨浪，海邊有安全疑慮，警方對出入港邊的人車加強稽查。（台南市警第四分局提供／郭良傑台南傳真）

第四警分局在颱風前夕召開防颱整備會議。（台南市警第四分局提供／郭良傑台南傳真）

輕度颱風「鳳凰」逼近，外圍環流可能伴隨強降雨及強陣風，台南安平海邊出現大浪，引來民眾觀浪，恐有安全疑慮，轄區第四警分局員警前往安平漁港、觀夕平台、四草大橋及漁光島等臨海沿岸加強巡查，勸離岸邊觀浪民眾，提醒民眾切勿靠近岸邊觀浪、垂釣或進入危險水域，確保自身生命財產安全。

針對鳳凰颱風來襲，台南市警第四分局提醒市民朋友，有鑑於7月丹娜絲颱的重創，務必「超前部署」，做好各項防颱準備。請提早加強住家周邊環境巡查，加固門窗，將陽台、屋頂上的花盆及雜物等易墜落物移入室內或妥善固定。同時，備妥手電筒、電池、飲用水、緊急糧食及常備藥品等防災物資，並確認家中排水系統暢通。

警方重申，颱風期間應盡量避免一切非必要外出。若因工作或緊急狀況必須駕車外出，駕駛人務必放慢車速，與前車保持安全距離，並注意強風與雨勢造成的低能見度及車輛不穩情形。行經路面障礙物如樹枝、招牌、鐵皮時，應提前減速避讓；行經積水路段時，切勿強行涉水通過，應改道繞行，以免造成車輛拋錨或引擎進水損壞。

分局長曹儒林呼籲，颱風來襲時，務必隨時關注最新氣象及災防資訊，並遵守各項交通與安全管制措施。建議市民可多加利用「台南市政府官方LINE」及「台南水情即時通APP」，即時掌握最新水情與防災資訊；如有需要砂包與防水擋板，可向區公所洽詢領取。唯有事先充分做好防颱整備，才能有效降低災害風險，確保自身與他人的生命財產安全。