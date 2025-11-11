周二日經225指數收盤小跌68.83點或0.14%，為50842.93點，指數在早盤一度升1.18%，來到本周新高的51513.16點。東證一部指數則升4.16點或0.13%，為3321.58點。

由於對美國政府部門重啟的樂觀情緒，華爾街股市隔夜全面上揚，帶動日經的人工智慧相關股票在早盤上揚。

但是動能在下午減弱，基準指數一度跌0.65%。

野村證券策略師Maki Sawada說，由於並沒有單一的、較大的驅動力來推升股市，部分交易員開始鎖定獲利了結的機會。

由於全球對AI的熱情，以及新任首相高市早苗推出財政刺激的希望，日經指數在上週創下52636.87點的歷史新高。

在日經225指數當中，周二有117檔收跌，105檔上漲，3檔持平。

在個股表現方面，科技新創投資公司軟銀集團在早盤一度大漲5.55%，收盤上揚1.98%。該公司在盤後公布股票1拆4的計畫，並且宣布淨利表現超出分析師預期。

索尼(Sony)收盤大漲5.51%，稍早該公司在盤中公布了堅強的財報表現，激勵了股價。

晶片製造設備商東京威力科創和測試設備商雷泰光電(Lasertech)在早盤上揚，收盤皆來到持平。愛德萬測試則下跌4.08%。