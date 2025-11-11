紐西蘭商工辦事處新任代表梁思齊（左三）11日拜會台中市政府，由市長盧秀燕（中）親自接待。（台中市府提供／陳淑娥台中傳真）

紐西蘭商工辦事處新任代表梁思齊（Director Chris Langley）11日拜會台中市政府，由市長盧秀燕親自接待，雙方就台紐經貿、文化及教育合作等議題熱烈交流。盧秀燕搬出輕鬆話題說，奇異果是台紐情誼最甜美緊密的連結象徵，幾乎家家戶戶都愛吃，更提起電影《魔戒》也讓更多台灣民眾認識紐西蘭風光。

盧秀燕表示，紐西蘭物產豐富、農牧業發達，而台灣在科技與半導體產業具有關鍵地位，雙方可在經貿上發揮互補優勢，共創合作新契機。盧秀燕也感謝紐西蘭在許多國際場合為台灣發聲，支持台灣的國際參與，展現雙方深厚友誼。

盧秀燕與梁思齊聊起輕鬆話題說，奇異果是台紐情誼最甜美緊密的連結象徵，幾乎家家戶戶都喜愛食用。自己也親自造訪過紐西蘭，對當地乾淨的環境與優質農產業印象深刻，電影《魔戒》也讓更多台灣民眾認識紐西蘭風光。梁思齊則表示，紐西蘭出口蘋果與奇異果至台灣，也從台灣進口高品質製造業產品，期望雙方在現有基礎上持續擴展合作。

盧秀燕提到，台中與奧克蘭為姊妹市，前副市長令狐榮達曾任我國駐奧克蘭辦事處長，奠定兩市良好交流基礎。目前台中有29個姐妹市與14個友好城市，期盼未來能加強教育文化、觀光旅遊、經濟與農業等多面向合作，建立制度化交流機制，讓兩國情誼更加深厚。

梁思齊表示，今年4月履新以來，深刻體會台紐關係緊密，雙方在全面自由貿易協定（FTA）互補優勢下，合作基礎穩固。梁思齊強調，未來若紐西蘭其他城市有意締結姊妹市，將主動協助促成，同時希望推動更多學生交流計畫，讓台灣青年能赴紐西蘭學習與體驗當地文化。